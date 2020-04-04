Москва отпраздновала 75-летие освобождения Братиславы салютом

В Москве 75-ю годовщину освобождения Братиславы от немецко-фашистских захватчиков отметили салютом, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

На Поклонной горе 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны дали 24 залпа, а из самоходных пусковых салютных установок на базе КамАЗа запустили свыше 3 тыс. фейерверков более чем 50 видов («Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и другие).

Купола разрывов превысили в диаметре 300 м, передает ТАСС.

Советские войска полностью освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков 4 апреля 1945 года в ходе Братиславско-Брновской операции. Уличные бои продолжались два дня.

Напомним, Министерство обороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии.