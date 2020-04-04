В США от коронавируса погибли почти 8 тыс. человек

В США число жертв коронавируса составляет 7 тыс. 826 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

По данным на 13.30 по местному времени (20.30 мск), в стране зафиксировано 290 тыс. зараженных коронавирусом, выздоровело 9,8 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Напомним, самая высокая заболеваемость в США зафиксирована в Нью-Йорке.