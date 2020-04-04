Мэрия Москвы ввела новые правила для продолжающих работу предприятий столицы

В Москве вводятся дополнительные меры против распространения коронавирусной инфекции, которые коснутся работающих в столице предприятий. Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

Изменения распространяются на предприятия, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, говорится в сообщении мэра. Теперь они обязаны предоставить на электронную почту правительства столицы данные о количестве работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим, а также переведенных на «удаленку» и временно не работающих с сохранением заработной платы. При этом персональные данные сотрудников указывать не нужно. Также подаются сведения о видах осуществляемой деятельности, месте ее осуществления, ИНН организации и ОГРН.

В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия и оборудование, а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Согласно новым правилам, в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. Помимо этого, необходимо измерять работникам температуру и по возможности перевести их на режим самоизоляции.

Изменения касаются и внутренней дисциплины на работающих предприятиях. Теперь там нужно обеспечить дистанцирование между работниками и посетителями в полтора метра. Ранее эта мера носила рекомендательный характер, теперь стала обязательной, так как это необходимо не только для снижения скорости распространения коронавируса, но и для самих предприятий и здоровья сотрудников.

Определены и органы власти, которые будут штрафовать учреждения за нарушения режима повышенной готовности. Это Объединение административно-технических инспекций, Департамент торговли и услуг, Префектуры административных округов и управы районов, Департамент образования и науки, Московская административная дорожная инспекция, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

За нарушение установленных правил размер штрафа составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней, если был причинен вред здоровью или имуществу человека. Собянин подчеркнул, что штрафные санкции должны применяться адекватно, не создавая избыточного давление на бизнес и жителей города. При этом он отметил, что в целом московские учреждения ответственно относятся к соблюдению всех правил для борьбы с COVID-19.

«Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены. Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно — уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и без потерь пережить сложные времена», — подчеркнул Мэр Москвы.