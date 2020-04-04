После взрыва в Орехово-Зуево пропали четверо

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что после взрыва газа в Орехово-Зуево не могут найти четырех человек.

«Пока не определили местонахождение двух человек из второго подъезда [где произошел взрыв] и двух из четвертого подъезда», – сообщил глава региона, передает ТАСС.

По его словам, с пропавшими не удается связаться.

В субботу в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП один человек погиб и шестеро пострадали. На место прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и криминалисты из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра).

Позже в Подмосковье произошел еще один взрыв газа, пострадали трое.