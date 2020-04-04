Прохожие спасли ребенка после взрыва дома в Орехово-Зуево

Очевидцы спасли подростка из дома, который обрушился после взрыва в Орехово-Зуеве, сообщил источник в экстренных службах.

«После взрыва очевидцы заметили мальчика, который оказался снаружи завала на третьем этаже. Его спасли и передали врачам скорой помощи», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что подросток также числится среди четырех пострадавших.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. В результате ЧП погиб один человек, трое находятся в реанимации.