ВАДА приостановило работу 12 лабораторий

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приостановило или ограничило работу 12 антидопинговых лабораторий из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе организации.

Приостановили или ограничили свою работу лаборатории в Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме и Блумфонтейне (ЮАР), передает ТАСС.

Последней объявившей о приостановке деятельности стала лаборатория в Анкаре.

В списке аккредитованных лабораторий ВАДА есть 30 учреждений. Из них четыре ранее остановили свою деятельность или временно лишились аккредитации по причинам, не связанным с коронавирусом. Это лаборатории в Хельсинки, Афинах, Нью-Дели и Бангкоке.

В конце марта президент ВАДА Витольд Банька заявил, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио в 2021 году, смогут принять участие в соревнованиях.