В Москве из-за коронавируса отменили субботники

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что традиционные общегородские субботники, запланированные на 11 и 25 апреля, отменили.

«Из-за эпидемиологической ситуации традиционные субботники с участием жителей проводиться не будут. Все необходимые мероприятия по уборке города будут выполнены силами сотрудников коммунальных служб», – сказал Бирюков, передает ТАСС.

В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства со ссылкой на Бирюкова уточнили, что все работы в рамках месячника по благоустройству города будут выполнены в полном объеме, сообщает РИА «Новости».

«Все работы, запланированные в рамках месячника по благоустройству, будут выполнены в Москве в полном объеме. Каждый год с начала апреля мы начинаем приводить город в порядок после зимы, особое внимание уделяется промывке со специальным шампунем дорог и тротуаров, в этом году уже прошли две такие промывки из четырех запланированных», – привели в пресс-службе слова Бирюкова.

В Москве проводится масштабная очистка инженерных сооружений: мостов, тоннелей, подземных пешеходных переходов, путепроводов, фасадов зданий, уборка дворовых территорий, парков, скверов.

«В этом году месячник по благоустройству проходит в непростых условиях, эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, вносит коррективы. Но, несмотря на это, все работы будут выполнены качественно и в срок», – заверил заммэра.

Также особое внимание коммунальщики уделят уборке и дезинфекции подъездов жилых домов, прилегающей к ним территории и общественных пространств.

«Организованы работы по прогребанию газонов, приводим в порядок детские площадки, скамейки, опоры освещения, центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции, вентиляционные шахты коллекторов. Стартовали работы по ремонту дорог, в ближайшие дни приступим к обновлению разметки», – добавил Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях коронавируса. По его словам, бессмысленно принимать одинаковые меры против вируса по всей России.

За минувшие сутки в России зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.