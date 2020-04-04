Победительница конкурса рассказала о мерах защиты от коронавируса при походе в магазин

Соблюдение правил самоизоляции поможет победить распространение коронавируса, сказала газете ВЗГЛЯД победительница Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Алика Зайцева. Она считает, что от поведения каждого человека зависит жизнь других и рассказала о необходимых мерах предосторожности при выходе на улицу.

«Сейчас нужно оставаться дома, чтобы обезопасить себя и своих близких. Люди на всей планете зависят друг от друга, поэтому нужно соблюдать режим самоизоляции не только ради себя, но и всех других», – считает победительница Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Алика Зайцева.

По ее словам, все ее друзья и коллеги не выходят на улицу и отнеслись к режиму самоизоляции очень ответственно. «Все мое окружение сидит по домам. Мы перенесли всю работу на удаленный режим. Мы по вечерам общаемся по «Скайпу». Естественно, нам не хватает прогулок на свежем воздухе. Но можно открыть окно, подышать и заново приступать к работе. Нам совершенно некогда скучать, но многие мечтают пойти на работу в офис, потому что хотят увидеть коллег, погрузиться в настоящую рабочую обстановку», – рассказала Зайцева.

Собеседница считает важным следить за гигиеной, пользоваться санитайзерами и мыть руки. «Борьба с вирусом начинается с мелочей. При выходе в магазин нужно аккуратно уложить волосы, чтобы они не лезли в глаза и не было нужды их поправлять. Одежда должна быть максимально комфортной. Мы все ходим в магазин в перчатках, обязательно с антисептиком и защищающей от вирусов маской на лице. И, соответственно, в магазине нужно соблюдать дистанцию. Все принесенные домой продукты обязательно обрабатываем антисептиком. У нас в семье строго с этим, мы очень обеспокоены происходящей ситуацией. Носить маску – это нестыдно, а болеть коронавирусом – это неприятно», – подытожила Зайцева.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки в России зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Всего на данный момент в стране зарегистрирован 4 тыс. 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.