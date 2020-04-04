Коронавирус диагностировали у шестимесячного ребенка под Челябинском

Коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребенка в Кизильском районе Челябинской области, клинических проявлений заболевания нет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В сообщении указывается, что «в Кизильском районе пять подтвержденных случаев коронавируса», в их числе – 56-летний местный житель, который вернулся из поездки в ОАЭ, а также контактировавшие с ним люди, передает РИА «Новости».

«Среди заболевших – шестимесячный ребенок», – заявили в правительстве региона.

Уточняется, что клинических проявлений заболевания у ребенка нет.

По данным губернатора Алексея Текслера, на утро субботы в регионе 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, еще три случая условно подтвержденных. В целом у всех заболевание протекает в легкой форме.

Заболевшие коронавирусом вернулись в Челябинскую область из Италии, Великобритании, Германии, Польши, США, Таиланда, Испании, Аргентины.

Текслер сообщал, что режим обязательной самоизоляции продлен в регионе до 19 апреля.

Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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