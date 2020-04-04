Правительство одобрило проект энергетической стратегии России до 2035 года

Правительство России одобрило проект энергетической стратегии страны на период до 2035 года.

Об этом говорится на сайте правительства.

По оценкам Министерства энергетики, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, а также укрепить и сохранить позиции России в мировой энергетике.

Ранее МВФ объявил о первой в истории остановке мировой экономики из-за пандемии коронавируса.