Трамп решил уволить сыгравшего ключевую роль в запуске импичмента генинспектора разведки

Президент США Дональд Трамп в пятницу уведомил Конгресс США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который сыграл ключевую роль в запуске процедуры импичмента американского лидера, сообщают американские СМИ.

Газета The Washington Post сообщает, что Аткинсон якобы должен через 30 дней, передает ТАСС.

«Крайне важно, чтобы я в полной мере доверял людям, назначаемым на должность генерального инспектора. (...) К этому инспектору это больше не относится», – цитирует издание письмо Трампа законодателям.

Отмечается, что президент в течение нескольких месяцев обдумывал идею увольнения Аткинсона.

В минувшем году Аткинсон уведомил Конгресс США о получении жалобы со стороны некоего сотрудника разведки. Она касалась июльского телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В итоге содержание беседы стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа.

Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена – сына своего политического противника Джозефа Байдена – в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.

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