В Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 8–10 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 2 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/ с, в связи с чем 4 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.