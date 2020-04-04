Россия оставила на совести «эстонских парней» слова об отношениях с Арменией

Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал заявление эстонской разведки о том, что Москва якобы «с трудом терпит нынешнее руководство Армении».

Такая «информация» содержится в одном из документов разведки Эстонии. Руденко ответил, что «эстонские парни», видимо, «знают что-то большее, чем кто-либо».

«Так что оставим это на их совести», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Новое время».

Руденко заверил, что «динамика сотрудничества, интенсивность двусторонних контактов не только не уменьшились, но и существенно возросли». Он отметил, что «статистика последнего года это подтверждает».

В декабре глава правительства Армении Никол Пашинян назвалроссийские истребители Су-30СМ главным приобретением страны в 2019 году.

В январе сообщалось о планах связать Крым и Армению регулярными авиарейсами.

В конце января Пашинян уговорил главу правительства России Михаила Мишустина сделать селфи перед их первой двухсторонней встречей на полях межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.