Вашингтон поблагодарил Москву за медоборудование по цене ниже рыночной

Американская сторона признательна России за то, что Москва предложила медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом по цене ниже рыночной, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Как заявили в американской администрации, Вашингтон «ценит, что Россия продает» США «эти предметы по цене ниже рыночной», передает РИА «Новости».