Эксперт: В ситуации с болезнью Мишустина власть показала свою полную открытость

Михаилу Мишустину в последние недели приходилось решать задачи, требовавшие постоянных консультаций. И хотя многие из них проходили в онлайне, все равно нельзя было обойтись без прямых контактов, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова, комментируя обнаружение коронавируса у премьер-министра России. По ее мнению, объявление об этом, показало полную открытость власти.

В последние недели правительство разрабатывало планы по поддержке бизнеса и рядовых россиян, и эта работа требовала от премьер-министра Михаила Мишустина постоянных консультаций со всеми министерствами, считает глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

«Конечно, сейчас все это делается в онлайн-режиме, но в значительной мере прямые контакты все равно оставались необходимыми. У Мишустина был критически важный участок работы», – говорит Соколова. «Мишустин пришел реализовывать национальные проекты, но вынужден был вступить в борьбу с необычайным кризисом, с проблемой мирового масштаба», – отметила она.

«В других странах главы правительств тоже оказываются подвержены заражению. Конечно, им надо беречься. По возможности, им надо оставаться дома и заниматься теперь работой, которая не требует множества социальных контактов», – полагает Соколова

Политолог отметила и сам факт того, что о случившемся было объявлено сразу после обнаружения вируса у премьера. «Важно было показать открытость. Ведь у нас в блогосфере крутится очень много фейковой и непроверенной информации про этот вирус. Поэтому нельзя ничего скрывать. В том числе и факт болезни премьера, все должно быть реальным. Мне кажется, важным рассказывать едва ли не в прямом эфире, что с этой болезнью можно справиться, как это показал на своем примере главврач центра в Коммунарке Денис Проценко», – отметила собеседник.

«Все действия понятны. Мишустин обязан соблюдать самоизоляцию, иначе возможно заражение других людей. Таким образом власть сама придерживается правил, соблюдения которых требует от всех остальных», – добавила Соколова.

«Работникам органов власти часто делают тесты, поскольку их профессия сопряжена с дополнительными рисками из-за множества контактов. Но многие из нас могут и не знать, что тоже подцепили коронавирус, потому что болезнь может проходить бессимптомно. Поэтому надо соблюдать и самоизоляцию, и сохранять на улице дистанцию, если вам надо выйти из дома. Мы должны беречься, чтобы быть уверенными, что точно никого не заразим. Так что Мишустин поступил ответственно», – подытожила Соколова.

Напомним, Михаил Мишустин в четверг вечером объявил о том, что у него выявлена коронавирусная инфекция. При этом, премьер-министр призвал россиян продолжать соблюдать режим самоизоляции. Президент Владимир Путин пожелал председателю правительства выздоровления, отметив, что без Мишустина окончательных решений в экономической сфере приниматься не будет. Исполнять его обязанности временно будет первый зампред правительства Андрей Белоусов.

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