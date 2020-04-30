Эксперт: В ситуации с болезнью Мишустина власть показала свою полную открытость

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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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              Эксперт: В ситуации с болезнью Мишустина власть показала свою полную открытость

              30 апреля 2020, 23:25

              Текст: Андрей Резчиков

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              Михаилу Мишустину в последние недели приходилось решать задачи, требовавшие постоянных консультаций. И хотя многие из них проходили в онлайне, все равно нельзя было обойтись без прямых контактов, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова, комментируя обнаружение коронавируса у премьер-министра России. По ее мнению, объявление об этом, показало полную открытость власти.

              В последние недели правительство разрабатывало планы по поддержке бизнеса и рядовых россиян, и эта работа требовала от премьер-министра Михаила Мишустина постоянных консультаций со всеми министерствами, считает глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

              «Конечно, сейчас все это делается в онлайн-режиме, но в значительной мере прямые контакты все равно оставались необходимыми. У Мишустина был критически важный участок работы», – говорит Соколова. «Мишустин пришел реализовывать национальные проекты, но вынужден был вступить в борьбу с необычайным кризисом, с проблемой мирового масштаба», – отметила она.

              «В других странах главы правительств тоже оказываются подвержены заражению. Конечно, им надо беречься. По возможности, им надо оставаться дома и заниматься теперь работой, которая не требует множества социальных контактов», – полагает Соколова

              Политолог отметила и сам факт того, что о случившемся было объявлено сразу после обнаружения вируса у премьера. «Важно было показать открытость. Ведь у нас в блогосфере крутится очень много фейковой и непроверенной информации про этот вирус. Поэтому нельзя ничего скрывать. В том числе и факт болезни премьера, все должно быть реальным. Мне кажется, важным рассказывать едва ли не в прямом эфире, что с этой болезнью можно справиться, как это показал на своем примере главврач центра в Коммунарке Денис Проценко», – отметила собеседник.

              «Все действия понятны. Мишустин обязан соблюдать самоизоляцию, иначе возможно заражение других людей. Таким образом власть сама придерживается правил, соблюдения которых требует от всех остальных», – добавила Соколова.

              «Работникам органов власти часто делают тесты, поскольку их профессия сопряжена с дополнительными рисками из-за множества контактов. Но многие из нас могут и не знать, что тоже подцепили коронавирус, потому что болезнь может проходить бессимптомно. Поэтому надо соблюдать и самоизоляцию, и сохранять на улице дистанцию, если вам надо выйти из дома. Мы должны беречься, чтобы быть уверенными, что точно никого не заразим. Так что Мишустин поступил ответственно», – подытожила Соколова.

              Напомним, Михаил Мишустин в четверг вечером объявил о том, что у него выявлена коронавирусная инфекция. При этом, премьер-министр призвал россиян продолжать соблюдать режим самоизоляции. Президент Владимир Путин пожелал председателю правительства выздоровления, отметив, что без Мишустина окончательных решений в экономической сфере приниматься не будет. Исполнять его обязанности временно будет первый зампред правительства Андрей Белоусов.

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