В Чехии выразили недовольство возмущением России из-за сноса памятника Коневу

Комитеты по международным делам верхней и нижней палат чешского парламента выразили недовольство реакцией России на снос памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, решение о демонтаже которого приняли муниципальные власти района Прага-6.

По мнению заместителя председателя комитета по международным делам нижней палаты высшего законодательного органа Яна Липавского, чешские депутаты считают российскую реакцию «грубым вмешательством во внутренние дела» Чехии, передает ТАСС.

Недовольство чешских депутатов вызвал в том числе подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, позволяющий привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Политики потребовали от МИД Чехии продемонстрировать максимально резкую позицию по этому вопросу.

Напомним, следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично, в самой Праге также осудили перемещение памятника. Более того, чешские чиновники заметно испугались русской мести за маршала Конева, так как не имеют права отрицать решающую роль Конева в освобождении Праги, и, боясь стать жертвами российских спецслужб, взяты под охрану.

Тем временем, в Праге началась установка памятника власовцам.

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