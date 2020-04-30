Лавров оценил сообщения чешских СМИ о «рицине в портфеле»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения чешских СМИ о планах Москвы по отравлению чешских политиков являются «немыслимыми».

«Если вы обнаружили в портфеле у любого пассажира отравляющее вещество убойного свойства, как вы пропустили этого человека? И как вы позволяете ему продолжать находиться на вашей территории? Это просто, по-моему, немыслимо», – заявил Лавров, комментируя эту тему, передает РИА «Новости».

«Когда ваши коллеги из радио «Свобода» заявляют, что рицин был обнаружен благодаря новым жестким методам досмотра, которые были введены в ситуации с коронавирусной инфекцией, ну, хорошо, вы обнаружили – и что, пропустили это смертоносное средство в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить в эти все измышления?» – добавил министр.

Напомним, в чешском еженедельнике Respekt появилась информация, что Россия якобы готовит покушения на пражских политиков. Российское посольство опровергло эти данные и направило ноту в МИД Чехии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России не имеют доказательств.

Российский МИД потребовал проверить публикацию о «сотрудниках российских спецслужб», которые якобы намереваются отравить мэра Праги и муниципального чиновника.