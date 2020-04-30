Федермессер попросила Путина помочь соцработникам

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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...

Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

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              Федермессер попросила Путина помочь соцработникам

              30 апреля 2020, 16:27

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и директор Центра паллиативной помощи Анна Федермессер на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным попросила главу государства помочь сотрудникам соцучреждений.

              «В учреждениях соцзащиты есть медлицензия, здесь есть медики, которые проживают здесь внутри и так же, как и медики в медорганизациях, находятся в очень большой зоне риска. Это потрясающие люди, мне очень хочется, чтобы они тоже получали материальную поддержку, как и медики. А те, кто забрал к себе домой (подопечных учреждений соцзащиты) – это потрясающая доброта и милосердие. Но все-таки у них появился дополнительный рот, чтобы люди тоже какую-то, хотя бы в размере одной заработной платы, получили помощь», – сказала Федермессер, передает ТАСС.

              Она добавила, что поддержать надо не только медиков из учреждений соцзащиты, но и буфетчиков, охрану и всех сотрудников.

              Также учредитель фонда обратила внимание на то, что многие благотворительные фонды переориентировали работы и стали тратить деньги на то, на что их не планировалось расходовать.

              «Эти фонды, я надеюсь, могут рассчитывать, может быть, на поддержку фонда президентских грантов, какие-то деньги специально выделенные», – отметила она.

              Глава государства ответил, что зафиксировал все эти предложения. «У вас всегда предложения конкретные, продуманные заранее понятные», – сказал Путин.

              В ходе конференции президент также предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров, которые оказывают помощь гражданам в связи с пандемией.


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