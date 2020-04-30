Польша пообещала не допустить верховенства права ЕС над национальным

Польша не допустит верховенства права Евросоюза над своим национальным, заявил министр юстиции, генеральный прокурор страны Збигнев Зебро.

Ранее Европейская комиссия направила Польше официальное уведомление о запуске процедуры нарушения в связи с введением в стране нового закона о судебной реформе. В ЕС полагают, что новый закон угрожает независимости польских судей и верховенству закона.

«Я хотел бы сказать господину Рейндерсу (еврокомиссар по вопросам правосудия Дидье Рейндерс – прим. ВЗГЛЯД), чтобы он вбил себе в голову, что польская конституция была, есть и всегда будет над трактатами ЕС, и мы никогда не согласимся на то, чтобы трактаты ЕС стали над польской конституцией», – приводит слова Зебро РИА «Новости».

Польский генпрокурор считает, что начало ЕК процедуры нарушения «безосновательно».

«У Европейской комиссии нет права вмешиваться во внутренние дела и формирование судебной системы отдельными странами», – заявил он.

Напомним, в 2017 году в Польше приняли спорные законы о судебной реформе, хотя до этого Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру, обвинив Варшаву в нарушении фундаментального принципа независимости. Европарламент поддержал это решение. Затем Еврокомиссия обратилась с иском против Варшавы.

В декабре Верховный суд Польши допустил выход страны из ЕС из-за реформы.

При этом Варшава обнаружила в споре с ЕС о польской судебной реформе «руку Кремля».