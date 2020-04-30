Власти Москвы прокомментировали сообщения о сбое в системе оформления пропусков

Московская мэрия не подтверждает информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что система работает штатно, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба Департамента информационных технологий города сообщила, что в Москве аннулировали около 21,5 тыс. рабочих цифровых пропусков, оформленных людьми с коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

Во вторник сообщалось, что все выданные в Москве спецпропуска будут действительны до 4 мая, продлить пропуска на период с 5 по 11 мая можно по 4 мая включительно.