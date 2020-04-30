В ВОЗ допустили поэтапное снятие ограничений по коронавирусу в России

Введенные Россией в связи с распространением коронавируса меры можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Первое условие: число новых случаев постоянно падает. ... Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять», – сказала она, передает ТАСС.

Вуйнович добавила, что 12 мая – «это логичная дата» для возможного начала постепенного ослабления ограничений. По словам Вуйнович, малое число тяжелых пациентов обусловлено готовностью системы здравоохранения России. «Я должна честно сказать, что это результат подготовленности общей системы и здравоохранения, и санэпиднадзора. Это совместная работа», – подчеркнула она.

По ее словам, важную роль сыграло быстрое создание Россией своих тестов, широкое тестирование населения на коронавирус, ранняя диагностика и начало лечения. «На самом деле, можно сказать, что у россиян достаточно хороший иммунитет и состояние здоровья», – добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России также назвала хамством прогулки по городу людей, которые являются носителями коронавируса. «Это не геройство – ходить заболевшим среди других людей. Это хамство. Я так говорю, потому что вы таким образом угрожаете другим», – сказала она.

Вуйнович пояснила, что никто не может наверняка знать, есть ли рядом кто-то, проходивший лечение от онкологического заболевания или, например, ребенок, который лечился от лейкемии или любой другой опасной болезни, или просто пожилой человек, имеющий какое-то сопутствующее заболевание. «Защитить других от себя – это самое важное. Если люди будут иметь в себе такое самосознание: беречь себя и беречь других, то, мне кажется, с вирусом будет гораздо легче жить», – подчеркнула представитель ВОЗ.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая, отметив, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить.

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