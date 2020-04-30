ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в Европе

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30 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему таджики отказались от русского отчества

Таджикистан запретил русифицировать имена, отчества и фамилииФото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В Таджикистане решили запретить русифицировать фамилии и отчества. Соответствующие поправки приняла нижняя палата парламента. Теперь дело остается за верхней палатой и президентом Эмомали Рахмоном. В самой республике признают, что запретами патриотов не воспитают. Почему на подобный демарш Душанбе идет спустя 30 лет после приобретения независимости? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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Современное человечество – это первобытная орда

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Ассоциативные пары типа «ковид – изоляция – кашель – мы все умрем» провоцируют ненормальные коллективные состояния, когда даже адекватных в обычной жизни людей можно организовать – поджечь больницу с зараженными, кашляющими людьми. Подробности...
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Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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              ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в Европе

              30 апреля 2020, 14:02

              Текст: Алексей Дегтярев

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              За последнюю неделю в Европе число случаев заражения коронавирусом возросло на 15%, число летальных исходов увеличилось на 18%, сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

              «За последние семь дней число случаев заболевания в Европе выросло на 15%, и сейчас составляет 1 408 266. Смертность выросла за тот же период на 18%. Умерли 129 344 человека», – сообщил Клюге, передает ТАСС.

              На Европу приходится 46% случаев заболевания в мире и 63% смертей, уточнил представитель ВОЗ. При этом принятые в западной части континента меры позволили совершить «выход на плато» или сократить число новых случаев, добавил Клюге.

              «Вместе с тем на востоке региона – в Белоруссии, Российской Федерации, Казахстане и Украине число случаев выросло за последнюю неделю. В Турции ситуация стабилизируется», – сказал представитель ВОЗ.

              Испания, Италия, Британия, Франция и Германия все еще имеют самое большое количество случаев заболевания. При этом «ситуация по региону не является однородной, и положение в странах – различное», указал директор Европейского бюро ВОЗ.

              Необходимо «сохранять весь имеющийся арсенал мер для предотвращения передачи инфекции», подчеркнул Клюге.

              По его данным, четыре страны полностью или частично ограничили внутреннее перемещение населения, 21 страна начала смягчение некоторых из этих мер, еще 11 стран планируют приступить к этому в ближайшие дни.

              «Мы должны оставаться бдительными, решительными и терпеливыми, готовыми применить меры там, где они необходимы», – сказал Клюге.

              Он также призвал уделить внимание иммунизации населения. С 2017 года Европа столкнулась с ростом заболеваемости корью, в 2018 году более 5 тыс. детей «пропустили первую дозу вакцинации от кори», а в 2019 году были инфицированы свыше 100 тыс. человек разных возрастных групп.

              «Сегодня корь продолжает распространяться в некоторых частях региона, она затронула более 6 тыс. человек за первые два месяца текущего года», – сказал Клюге.

              За последние сутки в России подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выздоровели 1333 человека, зафиксирован 101 летальный исход. На утро 30 апреля в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

              В среду в России был подтвержден 5841 новый случай коронавируса.

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