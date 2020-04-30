ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в Европе

За последнюю неделю в Европе число случаев заражения коронавирусом возросло на 15%, число летальных исходов увеличилось на 18%, сообщил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«За последние семь дней число случаев заболевания в Европе выросло на 15%, и сейчас составляет 1 408 266. Смертность выросла за тот же период на 18%. Умерли 129 344 человека», – сообщил Клюге, передает ТАСС.

На Европу приходится 46% случаев заболевания в мире и 63% смертей, уточнил представитель ВОЗ. При этом принятые в западной части континента меры позволили совершить «выход на плато» или сократить число новых случаев, добавил Клюге.

«Вместе с тем на востоке региона – в Белоруссии, Российской Федерации, Казахстане и Украине число случаев выросло за последнюю неделю. В Турции ситуация стабилизируется», – сказал представитель ВОЗ.

Испания, Италия, Британия, Франция и Германия все еще имеют самое большое количество случаев заболевания. При этом «ситуация по региону не является однородной, и положение в странах – различное», указал директор Европейского бюро ВОЗ.

Необходимо «сохранять весь имеющийся арсенал мер для предотвращения передачи инфекции», подчеркнул Клюге.

По его данным, четыре страны полностью или частично ограничили внутреннее перемещение населения, 21 страна начала смягчение некоторых из этих мер, еще 11 стран планируют приступить к этому в ближайшие дни.

«Мы должны оставаться бдительными, решительными и терпеливыми, готовыми применить меры там, где они необходимы», – сказал Клюге.

Он также призвал уделить внимание иммунизации населения. С 2017 года Европа столкнулась с ростом заболеваемости корью, в 2018 году более 5 тыс. детей «пропустили первую дозу вакцинации от кори», а в 2019 году были инфицированы свыше 100 тыс. человек разных возрастных групп.

«Сегодня корь продолжает распространяться в некоторых частях региона, она затронула более 6 тыс. человек за первые два месяца текущего года», – сказал Клюге.

За последние сутки в России подтверждены 7099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выздоровели 1333 человека, зафиксирован 101 летальный исход. На утро 30 апреля в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.

В среду в России был подтвержден 5841 новый случай коронавируса.

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