Генпрокуратура признала фейком новость об изобретении коронавируса в центре «Вектор»

Генеральная прокуратура признала фейком и потребовала ограничить доступ к сообщениям о том, что новый коронавирус якобы был создан в новосибирском научном центре «Вектор» и позже занесен в Китай.

«Прокуратурой Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте» найдена статья под названием «Сплетни вокруг ФБУН «ГНЦ «Вектор». В публикации идет речь о том, что вирус COVID-19 был изобретен в лаборатории «Вектор», поскольку именно там производилось биологическое оружие», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В публикации говорится, что 16 сентября 2019 года якобы произошли взрыв и утечка вируса, который преднамеренно, для сокрытия масштабной катастрофы, был занесен в Ухань. Автор также указывает, что число жертв от коронавируса в Новосибирске якобы составляет 250-300 человек, и ставит под сомнение официальную статистику, поскольку все смертельные случаи были якобы списаны на пневмонию и ОРЗ.

«Вместе с тем, согласно информации генерального директора ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Максютова от 10 апреля 2020 года, летом прошлого года во всех лабораториях научные исследования с вирусами были планово остановлены для ежегодной оценки состояния и проведения работ. На пятом этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва произошел пожар на площади 30 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано», – отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, добавили в ведомстве, по официальным данным регионального министерства здравоохранения, в области от коронавируса умерло четыре человека.

Во вторник председатель комиссии по СМИ Общественной палаты, журналист Александр Малькевич запустил сайт CoronaFake, посвященный борьбе с недостоверной информацией о коронавирусе.