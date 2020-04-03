У дочери Охлобыстина заподозрили коронавирус

У 23-летней дочери актера Ивана Охлобыстина Анфисы заподозрили COVID-19.

Девушка находится дома на карантине, по данным «Рен ТВ», такое решение приняли врачи.

Ранее с подозрением на коронавирус в больницу попал депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко. На прошлой неделе в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию, а через несколько дней перевели в обычную палату.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.