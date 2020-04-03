Власти Москвы призвали Покровский монастырь проводить крестные ходы на своей территории

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3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Готовится великая нефтяная сделка

Глеб Простаков, журналист
Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы. Подробности...

Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...
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Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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              Власти Москвы призвали Покровский монастырь проводить крестные ходы на своей территории

              3 апреля 2020, 15:10

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Священнослужителям в Москве, в том числе в Покровском монастыре, рекомендовано проводить крестные ходы на своей территории, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

              Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором священнослужители храма Матроны Московской Покровского монастыря проводят крестный ход по пешеходной части Абельмановской улицы, которая примыкает к монастырю.

              «В РПЦ очень серьезно к этому [инциденту] подошли, будут определенные внутренние меры. Есть порядок, установленный мэром, который никто не имеет права нарушать. Уже даны рекомендации проводить крестный ход на территории Покровского монастыря, мы общались и с настоятельницей монастыря, уточняли все эти вопросы», – передает ТАСС слова Сучкова.

              Он добавил, что религиозным объединениям в Москве рекомендуют отменить мероприятия в связи с ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

              «Ранее было обращение мэра Москвы о необходимости минимизировать проведение мероприятий. При этом отмечу, что когда крестный ход происходит в Москве, любые организации, которые проводят крестный ход, должны обращаться в правительство. Если на территории монастыря, то обращение они не направляют», – пояснил Сучков.

              Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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