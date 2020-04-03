Академики РАН выступили с обращением к гражданам

Академики РАН призвали россиян оставаться дома, помогая тем самым врачам, которые борются с COVID- 19.

«Дорогие наши друзья: мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, внуки, сегодня наша жизнь в опасности – приходится противостоять злому и внезапному врагу – коронавирусу, болезни COVID-19», – говорится в обращении, опубликованном на сайте Общероссийской общественной организации «Общество врачей России».

«Наши врачи находятся на передней линии фронта в борьбе за вашу жизнь, рискуя собой.

Помогите нам, пожалуйста, – оставайтесь дома! Ведь жизнь прекрасна!», – заключили авторы обращения.

Подпись под обращением поставили академики РАН Олег Янушевич, Николай Ющук, Лейла Адамян.

«Общество врачей России – крупнейшее в стране общественное профессиональное объединение врачей, являющееся продолжателем традиций Московско-Санкт-Петербургского медицинского общества, созданного в России в 1880 году.

Оно нацелено на партнерство в решении проблем здравоохранения, общественное обсуждение программных и нормативных документов, законопроектов и законодательных инициатив, Общество врачей сегодня представляет интересы 319 тыс. врачей по всей России».