В Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 8–10 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс двух градусов.

Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с, в связи с чем 3 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус один градус.