ВОЗ дала России рекомендации по ослаблению режима ограничений

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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
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Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

Тысячи самолетов оказались прикованы к землеФото: OLIVER LANG/EPA/ТАСС
Коллапс мировой гражданской авиации чреват гораздо большими последствиями, чем просто временная остановка полетов. Даже если представить, что все ограничения будут отменены в одночасье, в воздух поднимутся далеко не все самолеты – на земле их сейчас подстерегает множество непредвиденных неприятностей. О чем идет речь и почему снова поднять авиацию в воздух будет крайне сложно? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Мы у подножия страшной горы?

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Мы первыми в России провели своим сотрудникам массовый тест на антитела. Результат нас потряс. 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов. Это десять процентов. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз

Захар Прилепин, писатель
Социалисты верили, что Дедушка принесет им социализм. Верующие – что все узрят Бога и его силу. Врачи и учителя – что про них вспомнят и не будут больше платить им гроши. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

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              ВОЗ дала России рекомендации по ослаблению режима ограничений

                 29 апреля 2020, 20:39
              Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
              Текст: Александра Юдина

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              Ослабление ограничительных мер для борьбы с коронавирусом в России будет возможно, если в течение двух недель закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

              «Я очень рада, что последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения. Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», – передает ТАСС ее слова в ходе круглого стола на тему «Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения».

              Напомним, на сегодняшний день индекс самоизоляции в Москве резко снизился.

              Напомним, за последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в России всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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