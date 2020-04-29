Канделаки увидела в Западе источник обвинений в адрес Венедиктова

Российское общество многое с готовностью переняло у Запада, в том числе безголовый феминизм и обвинения в харассменте годы спустя, заявила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя ситуацию с Алексеем Венедиктовым.

«Полвека при советской власти нас учили стучать. Привычка еще не выветрилась, а цифровые инструменты для доносительства у всех в изобилии. И у Запада мы с готовностью переняли все, что сублимирует ощущение нашей ущербности: бодипозитив, безголовый феминизм и обвинения в харассменте годы спустя», – написала она в Telegram.

Она задалась вопросом, неужели у россиян все настолько плохо «с чувством собственного достоинства, что мы не можем врезать тогда, когда нужно врезать?»

«Почему надо ждать, находить себе оправдания и жаловаться из-за угла?» – написала Канделаки.

Ранее Венедиктов заявил, что домогательств с его стороны к Анне Ведуте не было, но извинился за то, что его действия могли создать для нее дискомфорт.

В среду бывшая пресс-секретарь блогера Алексея Навального Анна Ведута обвинила Венедиктова в домогательствах. Он отрицает эти обвинения.

Между тем, Олеся Рябцева, бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы», в комментарии газете ВЗГЛЯД, заявила, что не раз делала ему замечания, в том числе по поводу Ведуты. По ее словам, она уверена, что «рассказ о приставаниях – правда».