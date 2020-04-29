Стало известно об исчезновении Захарченко в московском СИЗО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, исчез в столичном СИЗО, к нему не допускают адвокатов, арестант не получает письма по электронной почте и не выходит на связь по телефону, сообщают СМИ и адвокаты.

Адвокат Валерия Туникова сообщила, что 28 марта Захарченко перевели из колонии в Мордовии в спецблок СИЗО «Матросская Тишина» в связи с новым делом в его отношении. Однако с момента поступления Захарченко в СИЗО его защитники не имеют возможности попасть к нему на краткосрочное свидание, утверждает Туникова. По ее словам, сотрудники ФСИН разрешают встречи с ним только в присутствии следователя по делу, а в СК приходить в СИЗО отказываются, пишет «Коммерсант».

Единственным каналом связи с подзащитным был сервис «ФСИН-письмо», но с 8 апреля оплаченные защитой ответы от Дмитрия Захарченко перестали приходить. Последнее письмо было вручено подзащитному 19 апреля, еще два письма Захарченко не были переданы, пять остались без ответа. Кроме того, отец Захарченко также направлял ему письма, но ответа не получил.

В сервисной службе «ФСИН-письмо» связали задержки с карантином, но другие заключенные получают корреспонденцию своевременно и отвечают на нее.

Лишен Захарченко и доступа к таксофону. Деньги, которые положили на его тюремный счет, вернулись.

При этом еще до этапирования, по словам Туниковой, Захарченко жаловался врачам колонии на состояние здоровья и ему был поставлен предварительный диагноз «ущемление двусторонней паховой грыжи». Состояние было острым, требовало наблюдения и, возможно, хирургического вмешательства. Но Захарченко оказался изолированным, предположила адвокат, и от врачей.

«Все это наталкивает на мысль, что карантинные мероприятия касаются только Дмитрия Захарченко», – отметила Туникова.

В конце февраля Следственный комитет предъявил новое обвинение во взятке Дмитрию Захарченко. Его этапировали из колонию в московское СИЗО.

Приговор Захарченко по первому делу был вынесен 10 июня, его обвиняли в получении взяток. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.