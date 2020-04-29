Путин назначил нового посла в Афганистане

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Жирнова на должность российского посла в Афганистане.

«Назначить Жирнова Дмитрия Александровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Афганистан», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.



Отдельным указом глава государства освободил Александра Мантыцкого от должности посла, которую он занимал с 2014 года.

Ранее Путин назначил главу департамента Северной Америки МИД России Георгия Борисенко новым послом России в Египте и полпредом при Лиге арабских государств (ЛАГ).