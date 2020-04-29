В СПЧ заявили об отсутствии жалоб на нарушение прав из-за введения ограничительных мер

В Совете по правам человека России подвели итоги работы в период действия ограничительных мер. В частности, в некоторых регионах возникли сложности в выпиской рецептов и доступностью лекарственных средств. Однако, отметили в СПЧ, нет ни одной жалобы на нарушение прав по причине введенных из-за угрозы коронавируса ограничений.

Открывая пресс-конференцию по работе СПЧ в период пандемии, председатель Совета Валерий Фадеев напомнил, что 31 марта СПЧ совместно с Ассоциацией юристов России открыл горячую линию по мерам поддержки общества и бизнеса в период пандемии, чтобы дать разъяснения людям по льготам, пособиям, сообщается на сайте Совета.

«Здесь важен голос людей, и мы держим руку на пульсе», – отметил председатель Совета.

Председатель постоянной комиссии СПЧ по миграционной политике Татьяна Мерзлякова поделилась подробностями работы с жалобами от граждан, поступающими на горячую линию СПЧ. Она рассказала, что большая часть обращений, которые она взяла в работу – это ситуации, в которых невозможно решить проблему путем юридической консультации, потому что люди не имели документов, работали не официально, и сейчас они не могут получить никакой помощи. Это обращения со всей России, поэтому к работе с данными жалобами Мерзлякова подключает коллег – уполномоченных по правам человека из других регионов России.

«Много жалоб на нарушения трудовых прав, конечно, очень много обращений с тем, что не на что жить. Криков помощи. Самым разным образом помогаем. Кто-то больше уповает на государство, кто-то привлекает помощь бизнесменов, которые готовы сейчас принять на работу», – сказала Мерзлякова.

Она добавила, что у нее как у уполномоченного по правам человека и как у члена СПЧ нет ни одной жалобы от «тех, кто бы жаловался на нарушение каких-то прав, находясь на карантине».

«Такие вопросы не возникают, и это хорошо», – подчеркнула Мерзлякова.

Кирилл Вышинский также рассказал о работе горячей линии СПЧ по мерам поддержки. Он также поблагодарил людей за понимание необходимости самоограничения и серьезности ситуации, в которой оказался мир и наша страна.

«Я хотел бы сказать спасибо тем россиянам, которые в это время пошли на самоограничение своих прав, понимая, что сегодня доминирует главное право – право на жизнь и право на здоровье. Я считаю, что огромная кампания, которая называлась «сидим дома», сыграла свою роль и мы тоже приняли в ней посильное участие. Люди сознательно ограничили себя в определенных правах, понимая, что в этой непростой ситуации от их собственного поступка, от их возможностей самоограничиться зависит право на жизнь и на здоровье большого количества людей. Спасибо за это огромное», – сказал Вышинский.