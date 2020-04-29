«Яндекс» выделит помогающим бороться с коронавирусом НКО 25 тыс. бесплатных поездок

Компания «Яндекс» в рамках проекта «Помощь рядом» предоставит некоммерческим организациям (НКО) 25 тыс. бесплатных поездок для перевозки медиков и волонтеров, помогающих в борьбе с коронавирусом.

«Яндекс» начал поддерживать некоммерческие организации в рамках проекта «Помощь рядом». Компания организует бесплатные перевозки сотрудников НКО, волонтеров, врачей, пациентов. Помощь адресована организациям, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями и других людей с ослабленным иммунитетом – всех, кто особенно уязвим во время пандемии ... «Яндекс» выделит более 25 тыс. бесплатных поездок подключившимся НКО на ближайший месяц», – отметили в компании.

На данный момент к проекту уже подключились 15 некоммерческих организаций, передает ТАСС.

Так, «Фонд профилактики рака» курирует поездки на работу и домой 130 онкологов, работающих в 10 больницах Москвы и Петербурга. Вместе с фондом «Вера» «Яндекс» возит 360 сотрудников 10 московских хосписов. Совместно с проектом DonorSearch «Яндекс» уже развез более 2 тыс. доноров в 53 городах России. Сотрудники фондов «Антон тут рядом», «Перспективы» и «Новые перспективы» посещают жителей петербургских психоневрологических интернатов, которые на время пандемии переехали на площадки сопровождаемого проживания фондов для безопасности их здоровья.

Кроме того, к проекту подключились благотворительные организации «Ночлежка», «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Дариеду», «ДедМорозим», «Жизненный путь», «Долго и счастливо», «Гилель», «Артист» и «Закят».

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая.