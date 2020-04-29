Минобороны анонсировало крупные учения двух армий в 2020 году

Минобороны проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, на центральноазиатском стратегическом направлении командование Центрального военного округа продолжает совершенствовать систему управления и подготовки войск. Особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов - от реагирования на кризисные ситуации и зарождение военных угроз до планирования стратегических операций.

«Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной – на 9%, боевой – на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск», – передает ТАСС слова Шойгу.

По его словам, более 400 единиц нового и модернизированного вооружения поступят в Воздушно- десантные войска (ВДВ) до конца года.

«Всего за указанный период планируется поставить Воздушно-десантным войскам более 15 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем, свыше 400 единиц нового и модернизированного вооружения. В результате доля современных образцов будет доведена до 72%», – сказал министр обороны.

По словам Шойгу, до конца года на вооружение, в частности, поступят два батальонных комплекта модернизированных боевых машин БМД-4М.

Напомним, в воскресенье российские десантники ВДВ по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу впервые в мире провели групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 километров.

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