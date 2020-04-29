Мишустин освободил от арендных платежей кинотеатры и стоматологии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном освобождении кинотеатров и стоматологических клиник от платежей за аренду федерального имущества.

«Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества», – передает ТАСС текст документа, опубликованного в среду на официальном сайте правительства.

Отмечается, что эта мера затронет представителей малого и среднего бизнеса.

«Освобождение будет действовать по платежам за апрель-июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», – подчеркнули в кабмине.

В сообщении отмечается, что большинство компаний из пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества. Такие послабления действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры.

Напомним, в понедельник Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса следует рассмотреть поэтапную отмену ограничений работы предприятий.

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