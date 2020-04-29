Турецкие отели обещали оставить all inclusive и шведский стол

Отмена all inclusive и шведского стола после окончания пандемии коронавируса не планируется, сообщил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Чорабатыр пояснил, что в 2019 году были «заключены контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне», передает РИА «Новости».

Глава федерации отельеров пояснил, что министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой говорил о новых правилах предоставления услуг – «будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг». Однако «система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля».

Чорабатыр отметил, что «первое время клиентов будет не так много», отели «будут работать ниже уровня своей вместимости» и им «будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры».

Напомним, СМИ со ссылкой на министра туризма и культуры Турции сообщали, что турецкие отели собрались отказаться от шведского стола.

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