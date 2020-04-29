Жители Иркутской области обвинили чиновников в поджоге леса

В Усть-Куте местные жители поймали чиновников, когда те, как утверждают очевидцы, поджигали лес и снимали видео пожара с квадрокоптера.

Как сообщают «Новости Усть-Кута», за несколько дней до инцидента вышло постановление администрации, в соответствии с которым местным жителям запрещалось посещать реки в районе «из-за пожароопасного периода».

Сообщается, что утром на место отправится оперативная группа сотрудников полиции и СК.

Опубликованы видеозаписи с места инцидента. Некоторые из видео содержат нецензурную лексику.

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев сообщал, что в Сибири и на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация с природными пожарами.