Названы самые успешные в условиях пандемии валюты

Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея постепенно отменяют ограничительные мер, открывают свои экономики и их валюты в ответ значительно растут, пишут СМИ.

«Новая Зеландия и Австралия очень эффективно контролируют COVID-19 и готовы перезапустить свою экономику», – приводит CNBC слова управляющего директора по валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лиен.

Директор по экономике и рынкам Национального австралийского банка Тапас Стрикленд отмечает, что Азия «контролирует вирус более эффективно, чем США и Европа».

В материале указывается, что Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея являются одними из немногих стран, которым удалось побороть вспышку коронавируса. Их успех повысил доверие инвесторов, а валюты значительно выросли с начала этого года.

Так, австралийский доллар в начале 2020 года стоил 0,70 доллара США, в середине марта упал до минимума в 0,58 доллара, а теперь вырос до 0,6 доллара. Валюта Новой Зеландии равнялась 0,5666 доллара, а теперь стоит 0,6 доллара. В то же время корейская вона выросла почти на 5% в середине апреля.

Отметим, что в Южной Корее в середине апреля прошли парламентские выборы – это первая страна, где выборы организованы на фоне вспышки коронавируса.