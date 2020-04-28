Эксперт: Рекордно низкая заболеваемость COVID-19 достигнута благодаря верным действиям властей

России для борьбы с коронавирусом удалось в короткий срок оснастить больницы необходимым количеством коек и медтехники, развернуть производство аппаратов ИВЛ и медицинских масок. От граждан сейчас требуется только соблюдать самоизоляцию, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя обращение президента, которое он сделал в рамках совещания с главами регионов.

«Выступление президента во вторник началось с перечисления внушительных цифр о том, сколько у нас средств для борьбы с коронавирусом было в момент его появления в России, и как быстро мы смогли мобилизоваться и подготовиться к пику, который, похоже, сейчас у нас уже достигнут. То есть по производству ИВЛ, тестовых систем, других аппаратов, по производству масок, и количеству развернутых койко-мест мы добились огромных результатов. И сравнительная статистика со всем миром это подтверждает», – считает профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Сегодня в России достигнут один из самых низких в мире показателей и по уровню смертности, и по уровню заболеваемости на душу населения по сравшнению с другими странами, – отметил эксперт. – Эти данные показывают, насколько у нас власть все правильно делает, и все правильно делают наши врачи, которые ежедневно совершают подвиг».

«Сейчас надо думать о том, как постепенно выходить на плато и о том, что нельзя ни в коем случае допустить всеобщего расслабления. Путин сегодня сумел достучаться до нас, сумел эту мысль донести до граждан: чем более дисциплинированно мы будем себя вести в праздничные дни, тем быстрее мы потом выйдем наконец из самоизоляции. Люди услышали президента» – сказал Матвейчев.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам призвал всех к «предельной собранности, дисциплине и мобилизации». По его словам, чем строже граждане России будут соблюдать необходимые требования и следовать правилам самоизоляции и карантина, «тем быстрее это все пройдет».

«Нам удалось затормозить распространение эпидемии, – цитирует Путина сайт Кремля. – Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти».

Президент отметил: в России удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения: так, в 9 раз увеличено производство тест-систем, и если в начале года в месяц выпускалось 60-70 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то в апреле – уже больше 800. В мае, по словам главы государства, будет уже выпущено уже 2,5 тыс. аппаратов. Производство медицинских масок увеличилось с 800 тыс. в сутки до 8,5 млн.

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