Назван неожиданный положительный эффект от мер борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за профилактики и карантина, заявили ученые британского Университета Центрального Ланкашира.

Ученые установили, что принимаемые властями меры по борьбе с коронавирусом поспособствовали развитию полезных привычек у людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Conversation.

До пандемии всего 32% мужчин 64% женщин мыли руки после общественного туалета, теперь же 83; жителей страны делают это регулярно.

Кроме того, закрытие образовательных учреждений также дало положительный эффект в борьбе с сезонным гриппом, поскольку школьники являются группой риска из-за слабого иммунитета и частых контактов.

Ученые пока не могут сказать, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом.

Ранее ученые из индийского Национального института биомедицинской геномики выяснили, что новый коронавирус разделился на 10 разных типов.