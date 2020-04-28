Меркель призвала защитить биоразнообразие на фоне пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что во время пандемии коронавируса особенно актуальной является тема защиты биоразнообразия на планете.

«Экономика и экология должны учитываться одновременно, это мы должны делать с учетом цели биоразнообразия, потому что мы знаем, что площади естественной среды обитания сокращаются, это имеет негативный эффект на разнообразие видов, а это уже угроза для нас. Приведу пример: согласно оценкам ученых, в последние десятилетия 60% всех инфекционных заболеваний передались людям от животных. И это особенно связано с более активным использованием ранее неприкосновенной естественной среды обитания и вытекающей из этого близостью к диким животным», – сказала канцлер, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Меркель говорила о зоонозных инфекциях, возбудитель которых переходит на человека и вызывает заболевание среди людей.

Меркель добавила, что защита климата и биоразнообразия во время пандемии «имеют наиважнейшее значение».

«Нам нужны новые рамки защиты разнообразия видов к 15-й конференции ООН по имплементацию конвенции по биоразнобразию», – сказала канцлер.

Газета ВЗГЛЯД писала о панголинах, которые, предположительно, могли передать людям новый коронавирус.