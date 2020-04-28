Главный терапевт России объяснила продление режима самоизоляции до 11 мая

До тех пор, пока Россия окончательно не выйдет на «плато» по заболеваемости коронавирусом нового типа, режим самоизоляции и другие ограничительные меры должны действовать, заявила газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции президент Владимир Путин в четверг на совещании с губернаторами продлил режим ограничительных мер до 11 мая включительно.

«Я согласна, что самоизоляцию нужно продлить, потому что в принципе мы приблизились к плато, во всяком случае по Москве. Совершенно четко было показано, что мероприятия по самоизоляции, ограничениям действенны и эффективны», – заявила Драпкина.

Она поясняет, что как только Россия уже выйдет на плато, ограничения можно будет смягчить, но сейчас нужно закрепить и улучшить те результаты, которые мы имеем уже сейчас.

Драпкина также прокомментировала прохождение более 50 тысячами медицинских работников в Москве экспресс-тестирования на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа.

«Это исследование дает возможность посмотреть, есть ли антитела класса G (потому что именно они говорят о перенесенном заболевании). Если такие антитела выявляются, то это с определенной достоверностью говорит о наличии иммунитета у человека. Соответственно, если есть иммунитет, то можно предположить, что предуготованность к новому заболеванию снижается», – объяснила она.

Данное свойство в первую очередь важно для медработников, продолжает терапевт, потому что именно они находятся в самом очаге заболевания.

Ранее глава Российской Федерации поручил правительству подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу, так как в разных регионах могут возникнуть отличные друг от друга ситуации.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на то, что за последнюю неделю динамика по заболеваемости коронавирусом стала намного лучше, режим самоизоляции в Москве и Подмосковье все равно нужно соблюдать.