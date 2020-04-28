Начался третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»

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28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:36  |  vz.ru
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Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень

Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года», но ее заработки вряд ли пострадаютФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рунет с пугающей быстротой накрывают волны кибербуллинга. Не успели в соцсетях пройти организованные нападки на телеведущего Владимира Соловьева, как новой мишенью стала его коллега Регина Тодоренко. Причем, если Соловьева атаковала внесистемная оппозиция, то 29-летнюю Тодоренко травили сторонники российского крыла движения MeToo. Обе ситуации стали предметом эмоционального общественного обсуждения. Чем они отличаются и что их объединяет? Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как заставить британский суд уважать суверенитет России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Подробности...
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Зачем они поджигают наши храмы

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...
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Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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              Начался третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»

              28 апреля 2020, 15:37

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              Стартует новый сезон всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», организованный РАНХиГС совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

              Участников онлайн-конференции, посвященной началу конкурса, поприветствовал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что победители кубка сумеют пройти стажировку в крупнейших российских компаниях и принять участие в национальном финале чемпионата по управлению Global Management Challenge, сообщается на сайте РАНХиГС.

              «Это интеллектуальное состязание проводится не первый год и с большим интересом студенты из самых разных университетов и регионов России ежегодно в нем участвуют», – подчеркнул министр. Он также добавил, что одной из ключевых задач нацпроекта «Образование» и кубка «Управляй!» является создание условий для непрерывного личностного, профессионального и карьерного роста.

              О том, какие компетенции могут освоить участники кубка, рассказал ректор РАНХиГС Владимир Мау.

              «Управление – это и наука, и искусство и в значительной мере интеллект. Это именно то, что мы ждем от участников конкурса и то, что приносит успех», – пояснил ректор. Кроме того, при разработке формата нового сезона кубка был учтен переход в дистант. Владимир Мау добавил, что организаторы мероприятия рассчитывают, что конкурс станет важным этапом для участия ребят в конкурсе «Лидеры России».

              Говоря об истории развития кубка «Управляй!», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что это был один из самых первых проектов, который появился на платформе «Россия – страна возможностей». Этот год внес существенные коррективы в кубок, одной из которых стало внедрение предварительного – образовательного этапа, в котором могут принять участие все желающие. Кроме того, вузы, от которых студенты принимают участие, получат доступ к бизнес-симулятору, лежащему в основе кубка.

              «Поскольку конкурс у нас про управленческий талант, то в этот раз мы делаем особый акцент заданиях по развитию компетенции управления принятии решения в сложных экономических условиях. Будут и реальные задания их реальной жизни», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

              Заявку на участие в конкурсе можно подать до 1 июня. Полуфиналы чемпионата пройдут во всех 8 федеральных округах, а финал в этом году будет отличаться тем, что в нем будет не меньше 200 человек, добавил гендиреткор АНО «Россия – страна возможностей».

              «Важно отметить, что кубок «Управляй!» будет некой системой мероприятий в этом году. У нас будет «Управляй!» для всех вузов, у нас будет отдельно специальный этап для системы Президентской академии и для финалистов прошлых лет, чтобы они начинали вступать в соревнования для участников, равных им по силам, мы сделаем отдельную премьер-лигу», – рассказал о новшествах сезона-2020 директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС, руководитель кубка «Управляй!» Вячеслав Шоптенко.

              Кроме того, в чемпионате оцениваются как soft skills, так и hard skills. Сама оценка максимально объективна и прозрачна, так как половину оценки ставит компьютер, а вторую часть оценивают компетентные эксперты.

              На пресс-конференции своим опытом наставничества поделился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, победитель конкурса «Лидеры России», наставник кубка «Управляй!» Дмитрий Волков, а о том, что дало участие в кубке рассказали победители и призеры прошлых лет – Дмитрий Федоров, Вадим Бутко, Максим Кирилов и Иван Ефремов.


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