Ректор МГУ рассказал о реформировании вуза

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28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
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Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Массовые нападки на Тодоренко и Соловьева имеют общий корень

Регина Тодоренко лишилась титула «Женщина года», но ее заработки вряд ли пострадаютФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рунет с пугающей быстротой накрывают волны кибербуллинга. Не успели в соцсетях пройти организованные нападки на телеведущего Владимира Соловьева, как новой мишенью стала его коллега Регина Тодоренко. Причем, если Соловьева атаковала внесистемная оппозиция, то 29-летнюю Тодоренко травили сторонники российского крыла движения MeToo. Обе ситуации стали предметом эмоционального общественного обсуждения. Чем они отличаются и что их объединяет? Подробности...
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Разработки советских биологов угрожают России с Украины

США предпочитают работать с биологически опасными материалами подальше от своих границФото: Josef Vostarek/Zuma/ТАСС
На Украине в разгар эпидемии COVID-19 в Европе разразился скандал, связанный с деятельностью американских биолабораторий. Посольство США в Киеве почему-то попыталось удалить со своего сайта информацию о них. Но в Сети все сохранилось. Кроме того, выяснилось, что работу иностранных биологов власти Украины не контролируют, а в распоряжении американцев оказались разработки эпидемиологов СССР. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как заставить британский суд уважать суверенитет России

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Защититься можно лишь одним способом – заставить британцев и других членов «судебной инквизиции» уважать российский суверенитет и российскую собственность. Уговоры тут не сработают, поэтому нужно вспомнить Старый Завет и его принцип «Око за око». Подробности...
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Зачем они поджигают наши храмы

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...
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Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Ректор МГУ рассказал о реформировании вуза

              28 апреля 2020, 13:21

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Факультеты Московского государственного университета имени Ломоносова могут быть объединены в 14-16 научных школ. Идея реструктуризации находится в стадии обсуждения, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

              «Речь идет о том, что Московский университет уже 10 лет работает по программе развития, которая в этом, 2020-м, году завершается. Поэтому мы приступаем к обсуждению новой программы – до 2030 года. И, конечно, важной задачей новой программы развития должно стать повышение эффективности работы МГУ, повышение международного статуса вуза. Звучит много предложений», – передает ТАСС слова ректора.

              Садовничий напомнил, что в МГУ 42 факультета, более 20 научных институтов с большим кадровым потенциалом, «все это надо собрать вокруг прорывных направлений, чтобы повысить эффективность».

              «Научные школы – это объединение вокруг прорывных научных направлений. А их может быть 14-16», – добавил ректор.


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