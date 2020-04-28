Кремль заявил об отсутствии информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Кремль не имеет официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, появились ли у Кремля данные о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

«Нет, мы не располагаем официальной информацией», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее в понедельник министр объединения Республики Корея Ким Ен Чхоль заявил, что причиной того, что лидер КНДР в последнее время не появляется на публике, может быть не его болезнь, а меры предосторожности в связи с коронавирусом.

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