В Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 9–11 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление – около 743 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.