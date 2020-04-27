Сбербанк запустил новую тематическую неделю на «Большой перемене»

В понедельник началась новая тематическая неделя Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – «Создавай будущее!». Мероприятия недели пройдут при поддержке Сбербанка в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте.

Открыл неделю президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он запустил челлендж для участников конкурса – «Из «Я хочу понять!» в «Мы меняем мир» и отметил, что важно именно в рамках недели науки и технологий показать, что каждый может повлиять на свое будущее, стать его творцом и созидателем.

«Каждый проект – это комплекс проблем и вопросов. Мир регулярно усложняется, и сегодня нет простых решений – каждый вызов требует решения целого пласта разных задач. Наверное, в мире не существует человека, способного все это сделать в одиночку. Уверен, что объединившись друг с другом, вы уже за эту неделю сможете сделать свое маленькое открытие или изобретение», – обратился Герман Греф к участникам конкурса.

Разобраться в физическом явлении или принципе действия, которое школьники не понимают, и сделать свое маленькое научное открытие им поможет сообщество «Большая перемена». По итогам недели Герман Греф и эксперты челленджа выделят не только самое понятное и креативное открытие, но и лучший вопрос от участников.

Свои открытия детям помогут сделать ведущие онлайн-уроков. Так, инженер-программист Объединенного института ядерных исследований, член коллаборации эксперимента STAR Никита Сидоров расскажет про коллайдер 21 века - как из столкновений невидимых частиц понять суть того, что происходило и происходит во Вселенной, а исполнительный вице-президент CTO Сбербанк Груп Давид Рафаловский расскажет о самом мощном российском суперкомпьютере Сбербанка «Кристофари».

Директор проекта ПроеКТОриЯ Светлана Патрикеева сообщила, что неделя «Создавай будущее!» позволит школьникам встретиться с ведущими экспертами в сфере науки и технологий.

«Это уникальная возможность для ребят – из первых уст услышать, какие технологии будут востребованы в будущем, какие открытия смогут изменить мир. А, главное, узнать, что сегодня передовые научные разработки и прорывные открытия совершают российские ученые. Уверена, участники конкурса получат много полезной информации и мотивацию к научно-исследовательской деятельности», - отметила Светлана Патрикеева.

В течение всей недели участники смогут узнать о перспективах искусственного интеллекта и нейротехнологиях, получить ответы на вопросы, как сделать собственный научный проект и стать технологическим лидером.

Победители челленджей получат робототехнические управляемые наборы, наборы юного естествоиспытателя, смогут посетить лабораторию научно-исследовательского института и суперкомпьютерный комплекс, а также встретиться онлайн с ученым с мировым именем.

Конкурс «Большая перемена» — это возможность для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта, стартовал первый этап конкурса – тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6 тыс. школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1,2 тыс. человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк , Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения.