Нижегородцы устроили хороводы в лесопарке во время самоизоляции

Полиция Нижнего Новгорода проводит проверку в связи с нарушением режима самоизоляции жителями города, которые устроили хороводы в лесопарке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Видео многолюдного праздника в Стригинском бору – лесопарке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – было опубликовано в группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте» вечером в воскресенье. В ролике видно, как взрослые и дети в народных костюмах водят хороводы и поют. За кадром звучит голос снимающего: «26 апреля, 14.16. Стригинский бор».

«По поводу данной публикации в сети интернет полицией назначено проведение проверки», – сообщили РИА «Новости» в региональном управлении МВД.

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