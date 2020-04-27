В Москве ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 9–11 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до нуля градусов, передает ТАСС.

Ветер северный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 6–11 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до двух градусов мороза.