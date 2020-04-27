Цена барреля нефти Brent поднялась выше 25 долларов

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 25 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По информации на 2.54 мск, стоимость июльских фьючерсов составляла 25,04 доллара, показав рост на 0,93%, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы Brent стоили 21,64 доллара.

Стоимость WTI с поставкой в июне – 16,7 доллара за баррель (снижение на 1,42%).